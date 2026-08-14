Altın Kare Zincir Bileklik
Ürün Kodu : B365330
%0
166.056 TL
166.056 TL
PEŞİN FİYATINA 55.352 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Kare Zincir Bileklik T10840
14 Ayar, Altın, 14.65 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Altın Kare Zincir Bileklik, klasik zincir algısını modern mimariyle yeniden tanımlıyor. Minimalist yapısıyla tek başına veya katmanlı kombinlerde zamansız bir duruş.
Altın Kare Zincir Bileklik
PEŞİN FİYATINA 55.352 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
166.056 TL
166.056 TL
Tamamlayıcı Ürünler
Ürün Kodu : N181715
Altın Kare Aşk Gerdanlık
%0
353.872 TL
353.872 TL
Ürün Kodu : SM02424
Altın Taşlı Kare Şahmeran Bileklik
%0
21.284 TL
21.284 TL
Ürün Kodu : L093030
Altın Taşlı Pembe Mineli Kare Kelepçe
%0
112.948 TL
112.948 TL
Ürün Kodu : JB0001
Lizay Mücevher Kutusu
%0
3.490 TL
3.490 TL