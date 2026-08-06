Altın Yıldız Zincirli Kıkırdak Küpe
Ürün Kodu : E1147602
%0
15.572 TL
15.572 TL
PEŞİN FİYATINA 5.191 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Yıldız Zincirli Kıkırdak Küpe T10809
14 Ayar, Altın, 1.44 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Kulak çizginizi takip eden Altın Yıldız Zincirli Kıkırdak Küpe, tek parçada katmanlı bir küpe etkisi yaratıyor. Kulak kombinlerinize anında dinamik ve modern bir hava katın.
Altın Yıldız Zincirli Kıkırdak Küpe
PEŞİN FİYATINA 5.191 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
15.572 TL
15.572 TL
Tamamlayıcı Ürünler
Ürün Kodu : R165367
Altın Yıldız Trend Yüzük
%0
24.956 TL
24.956 TL
Ürün Kodu : B230999
Altın Çift Zincirli Yıldız Bileklik
%0
17.816 TL
17.816 TL
Ürün Kodu : N182447
Altın Taşlı Yıldız Kolye
26.520 TL
Ürün Kodu : JB0001
Lizay Mücevher Kutusu
%0
3.490 TL
3.490 TL