Altın Kalp Şahmeran Bileklik T7449 Altın, 14 Ayar, 2,13 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Kalp figürlü bu altın şahmeran bileklik, sevgi ve zarafeti stilinize taşır. Hem günlük kullanıma hem de özel anlara uyum sağlayan ince tasarımıyla anlamlı ve şık bir dokunuş sunar.