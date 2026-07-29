Altın Sıra Taşlı Gerdanlık
Ürün Kodu : N181021
%0
167.892 TL
167.892 TL
PEŞİN FİYATINA 55.964 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Sıra Taşlı Gerdanlık T10640
14 Ayar, Beyaz Altın, 15.61 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
İnce işlenmiş sıralı taşların dekoltenizde yarattığı süzülen varlık, sessiz lüks anlayışını teninize taşıyor. Her anınıza eşlik eden, estetiğiyle hayranlık uyandıran zamansız bir nişane.
Altın Sıra Taşlı Gerdanlık
PEŞİN FİYATINA 55.964 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
167.892 TL
167.892 TL
Tamamlayıcı Ürünler
Ürün Kodu : B364183
Altın Sıra Taşlı Bileklik
%0
90.304 TL
90.304 TL
Ürün Kodu : E1145965
Altın Trend Küpe
%0
15.912 TL
15.912 TL
Ürün Kodu : R128768
Altın Baget Tamtur
%0
20.876 TL
20.876 TL
Ürün Kodu : JB0001
Lizay Mücevher Kutusu
%0
3.490 TL
3.490 TL