Altın Güneş Kolye T10055 Altın, 14 Ayar, 1,76 gr



Zincir boyu: 42 cm Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Işığını gün boyu stilinize taşıyor ve her kombine sıcak bir enerji katıyor. Güneş motifinin zamansız çekiciliği, altının zarafetiyle buluşarak dikkat çekici bir görünüm oluşturuyor. Katmanlı kullanımlarda da tek başına tercih edildiğinde de etkisini koruyan özel bir tasarımdır.