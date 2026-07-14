Altın Ataç Bileklik
Ürün Kodu : B364520
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%0
33.048 TL
33.048 TL
PEŞİN FİYATINA 11.016 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Ataç Bileklik T10562
14 Ayar, Altın, 3.17 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Çağdaş geometrik formların dengeli oranı, tasarıma modern ve karizmatik bir hava kazandırıyor. Orta kalınlıktaki yapısıyla hem sade kullanımda hem de katmanlı kombinlerde öne çıkıyor. Günlük stiline özgüvenli ve trend bir dokunuş.
Altın Ataç Bileklik
PEŞİN FİYATINA 11.016 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
33.048 TL
33.048 TL
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