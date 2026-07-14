Altın Ataç Bileklik T10562 14 Ayar, Altın, 3.17 gr Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Çağdaş geometrik formların dengeli oranı, tasarıma modern ve karizmatik bir hava kazandırıyor. Orta kalınlıktaki yapısıyla hem sade kullanımda hem de katmanlı kombinlerde öne çıkıyor. Günlük stiline özgüvenli ve trend bir dokunuş.