0.40 Karat Pırlanta Yarımtur Yüzük T10198 Beyaz Altın, 14 Ayar, 1.75 gr



Taş: Pırlanta

Ağırlık: 0.40 Karat

Renk: F-G

Berraklık : SI

Kesim: Yuvarlak

Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Yarımtur tasarımın zarif çizgileri, pırlantanın göz alıcı ışıltısıyla buluşarak sofistike bir görünüm sunuyor. Parmak üzerinde dengeli ve şık bir duruş sergileyen bu özel tasarım, zamansız estetiğiyle öne çıkıyor. Tek başına kullanıldığında güçlü bir etki yaratırken farklı yüzüklerle de kusursuz uyum sağlıyor. Bazı zarafetler modaya değil, zamana meydan okur.