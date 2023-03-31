0.26 Karat Pırlanta Trend Yüzük T3060 Beyaz Altın, 8 Ayar, 1.94 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.26 Karat

Renk : F/G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Pırlanta Trend Yüzük, taşının estetik inceliklerini yansıtan özel bir tasarım yüzük. Şıklığı ve zarafeti bir arada sunan bu yüzük, her anınıza değer katacak. Kendinizi özel hissetmek için ideal bir seçim.