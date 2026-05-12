0.06 Karat Pırlanta K Harf Kolye T10178 Beyaz Altın, 14 Ayar, 1.40 gr



Taş: Pırlanta

Ağırlık: 0.06 Karat

Renk: F-G

Berraklık : SI

Kesim: Yuvarlak

Zincir boyu: 42 cm Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Anlamını sadeliğinden alan bu minimal tasarım, kişisel stilinize zarif bir imza ekliyor. Pırlantanın doğal ışıltısı harf formuna incelikli bir vurgu yaparken, minimal görünümü sayesinde her kombinle uyum sağlıyor. Kendiniz veya sevdikleriniz için değerini yıllar boyunca koruyacak anlamlı bir seçimdir.