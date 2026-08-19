Altın Mat Erkek Alyans
Ürün Kodu : M337328
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%0
34.408 TL
34.408 TL
PEŞİN FİYATINA 11.469 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Tamtur ve alyans ürünlerimizin tamamı sizin için özel olarak üretildiğinden ölçü değişikliği yapılamaz ve iade edilemez.
Altın Mat Erkek Alyans T10896
14 Ayar, Altın, 2.68 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Parmağı pürüzsüzce saran ergonomik iç konforuyla Altın Mat Erkek Alyans, özgün mat dokusunu maksimum rahatlıkla birleştirerek gün boyu zahmetsiz bir kullanım vadediyor.
Altın Mat Erkek Alyans
PEŞİN FİYATINA 11.469 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
34.408 TL
34.408 TL
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