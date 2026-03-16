0.64 Karat Pırlanta Damla Taşlı Safir Gerdanlık T9817 Beyaz Altın, 8 Ayar, 4,86 gr



Taş: Pırlanta

Ağırlık: 0.17 Karat

Renk: F-G

Berraklık : SI

Kesim: Yuvarlak





Taş: Safir

Ağırlık: 0.49 Karat

Kesim: Damla Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Gecenin en asil mavisi safir, damla formuyla pırlantaların eşsiz parlaklığına emanet edildi. Boynunuzda zarif bir süzülüş sergileyen bu gerdanlık, safirin sakinleştirici derinliğini ve pırlantanın heyecan verici ışıltısını bir araya getiriyor. Hem asaletini koruyan hem de modern bir duruş sergileyen bu tasarım, teninizde lüks bir iz bırakacak.