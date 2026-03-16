0.64 Karat Pırlanta Damla Taşlı Safir Gerdanlık
Ürün Kodu : DN56894
%0
54.888 TL
54.888 TL
PEŞİN FİYATINA 18.296 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
0.64 Karat Pırlanta Damla Taşlı Safir Gerdanlık T9817
Beyaz Altın, 8 Ayar, 4,86 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.17 Karat
Renk: F-G
Berraklık : SI
Kesim: Yuvarlak
Taş: Safir
Ağırlık: 0.49 Karat
Kesim: Damla
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Gecenin en asil mavisi safir, damla formuyla pırlantaların eşsiz parlaklığına emanet edildi. Boynunuzda zarif bir süzülüş sergileyen bu gerdanlık, safirin sakinleştirici derinliğini ve pırlantanın heyecan verici ışıltısını bir araya getiriyor. Hem asaletini koruyan hem de modern bir duruş sergileyen bu tasarım, teninizde lüks bir iz bırakacak.
0.64 Karat Pırlanta Damla Taşlı Safir Gerdanlık Sıkça Sorulan Sorular
1- Gerdanlık hangi altın kalitesinde üretilmektedir?
1- 8 ayar beyaz altın ile üretilmektedir. Ağırlığı yaklaşık 4.86 gram olan gerdanlık, özel üretim olduğundan ±%10 ağırlık toleransı bulunmaktadır.
2- Gerdanlık ile kolye arasındaki fark nedir?
2- Gerdanlık, boyun üst kısmını dolduran daha hacimli takılardır. Düğün, nişan ve gece davetleri için mükemmel bir seçim olup kolyelere göre daha gösterişli bir görünüm sağlar.
3- Gerdanlıktaki pırlanta taşlarının kalitesi nedir?
3- Toplam 0.17 karat pırlanta taşı kullanılmaktadır. Doğal taşlar, F-G renk ve S berraklık kalitesindedir.
4- Düğün ve nişan törenleri için uygun mudur?
4- 0.64 Karat Pırlanta Damla Taşlı Safir Gerdanlık, düğün, nişan ve özel davetler için son derece uygun bir seçimdir. Beyaz altın rengiyle gelinlik ve abiye kombinlerini mükemmel tamamlar.
5- Gerdanlık bakımı nasıl yapılmalıdır?
5- 8 ayar beyaz altın gerdanlıkları hafif sabunlu ılık suyla temizleyip yumuşak bir bezle kurulamak yeterlidir. Parfüm ve kimyasallardan uzak tutulması önerilir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
0.64 Karat Pırlanta Damla Taşlı Safir Gerdanlık
PEŞİN FİYATINA 18.296 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
54.888 TL
54.888 TL
Tamamlayıcı Ürünler
Ürün Kodu : JB0001
Lizay Mücevher Kutusu
%0
3.490 TL
3.490 TL
Ürün Kodu : DB11238
0.71 Karat Pırlanta Safir Bileklik
%0
44.712 TL
44.712 TL
Ürün Kodu : DR167441
0.94 Karat Pırlanta Safir Yüzük
%0
32.832 TL
32.832 TL
Ürün Kodu : DE33699
1.12 Karat Pırlanta Damla Taşlı Safir Küpe
%0
44.904 TL
44.904 TL