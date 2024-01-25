Altın Yıldız Kalp Kolye T4399 Altın, 14 Ayar, 1.78 gr



Zincir Boyu: 42cm



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Yıldız ve kalp figürlerinin birleşimiyle oluşan bu zarif tasarım, umut ve sevginin buluşma noktasını temsil eder. Parlak yüzeyiyle dikkat çekerken, günlük stilinize zarif ve anlamlı bir katkı sunar. Sade ama duygusal bir şıklık sunmak isteyenlere hitap eder.