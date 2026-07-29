Altın Trend Küpe
Ürün Kodu : E1146602
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%0
11.832 TL
11.832 TL
PEŞİN FİYATINA 3.944 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Trend Küpe T10624
8 Ayar, Beyaz Altın, 1.66 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Sezonun en favori dokunuşlarını bünyesinde barındıran bu tasarım, stilinize çabasız bir şıklık katıyor. Günlük kombinlerden özel davetlere kadar görünümünüzü anında yükseltecek harika bir detay.
Altın Trend Küpe
PEŞİN FİYATINA 3.944 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
11.832 TL
11.832 TL
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