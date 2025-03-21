Altın Taşlı Zincir Yüzük T5536 Altın, 14 Ayar, 3.32 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Altın Taşlı Zincir Yüzük, zincir formu ve ışıltılı taş detaylarıyla modern bir şıklık sunar. Cesur ve zarif tasarımıyla her stile uyum sağlayan bu yüzük, günlük ve özel anlarınıza dikkat çekici bir dokunuş katar. Zamansız ve iddialı bir aksesuar!