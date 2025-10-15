0.30 Karat Pırlanta Baget Yıldız Yüzük T7490 Beyaz Altın, 14 Ayar, 2.35 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.10 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Baget Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.20 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak

Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Parlak baget kesim pırlantalarla özenle tasarlanmış yıldız yüzük, modern çizgileri ve zarif detaylarıyla dikkat çekiyor. Yıldız formundaki tasarımı, size hem şıklık hem de ışıltı katarken, özel anlarınızda ve günlük stilinizde mükemmel bir tamamlayıcı olur. İnce işçiliği ve kaliteli pırlanta taşlarıyla, zarafeti parmaklarınızda taşımanın en güzel yolu. Kendinizi özel hissetmek istediğiniz her an bu yüzük, özgün tarzınızı yansıtmak için ideal bir seçim.