Altın Klasik Erkek Alyans
Ürün Kodu : M337325
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34.204 TL
34.204 TL
PEŞİN FİYATINA 11.401 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Tamtur ve alyans ürünlerimizin tamamı sizin için özel olarak üretildiğinden ölçü değişikliği yapılamaz ve iade edilemez.
Altın Klasik Erkek Alyans T10893
14 Ayar, Altın, 2.66 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Geleneğin sarsılmaz gücü ve altının pürüzsüz ışıltısı... Altın Klasik Erkek Alyans, modası asla geçmeyecek sade duruşuyla stiline değer katan unutulmaz bir imza.
Altın Klasik Erkek Alyans
PEŞİN FİYATINA 11.401 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
34.204 TL
34.204 TL
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