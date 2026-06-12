Altın Çapa ve Dümen Detaylı Erkek Bileklik
Ürün Kodu : B359879
%0
60.044 TL
60.044 TL
PEŞİN FİYATINA 20.015 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Çapa ve Dümen Detaylı Erkek Bileklik T10370
Altın, 14 Ayar, 5,10 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Denizcilik dünyasının güçlü sembollerinden ilham alan bu bileklik, çapa ve dümen motifleriyle özgürlük ve kararlılığı simgeliyor. Altın detaylar tasarıma zarif bir ışıltı katarken, sembollerin anlamı bilekliğe karakter kazandırıyor. Maceracı ruhu ve güçlü duruşu yansıtan etkileyici bir parça.
Altın Çapa ve Dümen Detaylı Erkek Bileklik
PEŞİN FİYATINA 20.015 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
60.044 TL
60.044 TL
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