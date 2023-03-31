Altın Tablo Harf Kolye T1261 Altın, 8 Ayar, 2.50 gr



Zincir Boyu: 42cm



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Lizay Pırlanta'nın modern ve zarif dokunuşla tasarladığı Altın Harf Kolye, her anınıza değer katmaya geliyor. İnce işçilik ve yüksek kaliteyle üretilen bu kolye, şıklığınızı tamamlarken aynı zamanda özel bir hediye seçeneği de sunuyor. Siz de Lizay Pırlanta'nın Altın Harf Kolye koleksiyonuna göz atarak tarzınıza özel bir parça edinebilirsiniz.