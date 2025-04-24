0.30 Karat Pırlanta Su Yolu Kelepçe T5573 Beyaz Altın, 8 Ayar, 3.70 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.30 Karat

Renk : F/G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Bileğinizde zarif bir çizgi gibi ilerleyen bu model, ışıltısıyla sofistike bir etki yaratır. Hem modern hem de klasik stillere uyum sağlayan sade ama şık bir bileklik alternatifi sunar.