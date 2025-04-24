0.30 Karat Pırlanta Su Yolu Kelepçe
Ürün Kodu : DL06239
%0
44.496 TL
44.496 TL
PEŞİN FİYATINA 14.832 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
0.30 Karat Pırlanta Su Yolu Kelepçe T5573
Beyaz Altın, 8 Ayar, 3.70 gr
Taş : Pırlanta
Ağırlık : 0.30 Karat
Renk : F/G
Berraklık : SI
Kesim : Yuvarlak
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Bileğinizde zarif bir çizgi gibi ilerleyen bu model, ışıltısıyla sofistike bir etki yaratır. Hem modern hem de klasik stillere uyum sağlayan sade ama şık bir bileklik alternatifi sunar.
0.30 Karat Pırlanta Su Yolu Kelepçe Sıkça Sorulan Sorular
1- Kelepçe hangi altın ayarında üretilmektedir?
1- 8 ayar beyaz altın ile üretilmektedir. Ağırlığı yaklaşık 3.70 gram olan kelepçe, özel üretim olduğundan ±%10 ağırlık toleransı bulunur.
2- Hangi bilek ölçülerine uygundur?
2- Standart kelepçe boyu 17–19 cm aralığındaki bilekler için uygundur. Özel boy talebi için sipariş öncesinde müşteri hizmetlerimizle iletişime geçilmesi önerilir.
3- Pırlanta taşlarının kalitesi nedir?
3- Toplam 0.30 karat pırlanta taşı kullanılmaktadır. Doğal taşlar, F/G renk ve SI berraklık kalitesindedir.
4- Günlük kullanıma uygun mudur?
4- 0.30 Karat Pırlanta Su Yolu Kelepçe, hem günlük hem de özel günler için tasarlanmış şık ve dayanıklı bir kelepçedır. 8 ayar beyaz altın sayesinde uzun süre parlaklığını korur.
5- Kelepçe bakımı nasıl yapılmalıdır?
5- 8 ayar pırlanta kelepçeları temizlemek için yumuşak bir bez ve hafif sabunlu ılık su yeterlidir. Denize girerken ve spor yaparken çıkarılması önerilir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
0.30 Karat Pırlanta Su Yolu Kelepçe
PEŞİN FİYATINA 14.832 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
44.496 TL
44.496 TL
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