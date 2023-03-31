0.45 Karat Pırlanta Trend Kelepçe T1006 Beyaz Altın, 8 Ayar, 4.50 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.19 Karat

Renk : G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.26 Karat

Renk : G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Zarif Sanat ile tasarlanmış pırlanta trend kelepçe, şıklığı ve zarafeti bir araya getiriyor. Bu muhteşem takı parçası, her türlü kıyafete mükemmel bir tamamlayıcı olacak. Kendinizi özel hissetmek ve tarzınıza değer katmak için bu trend kelepçeyi hemen keşfedin!