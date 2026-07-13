Altın Yıldızlı Halhal
Ürün Kodu : H001471
%0
30.600 TL
30.600 TL
PEŞİN FİYATINA 10.200 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Yıldızlı Halhal T10523
14 Ayar, Altın, 2.81 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Gökyüzünün ışıltılı sembolleri, zincirin zarif akışıyla mükemmel bir uyum yakalıyor. İnce işçilikle işlenen detaylar her adımda göz alıcı bir hareket kazandırırken, zamansız tasarım çabasız bir estetik sunuyor. Adımlarınıza ışıltılı ve romantik bir dokunuş ekliyor.
Altın Yıldızlı Halhal
PEŞİN FİYATINA 10.200 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
30.600 TL
30.600 TL
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