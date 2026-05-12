0.06 Karat Pırlanta C Harf Kolye T10170 Beyaz Altın, 14 Ayar, 1.31 gr



Taş: Pırlanta

Ağırlık: 0.06 Karat

Renk: F-G

Berraklık : SI

Kesim: Yuvarlak

Zincir boyu: 42 cm Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Minimal tasarımıyla dikkat çeken 0.06 Karat Pırlanta C Harf Kolye, kişisel stilin zarif bir ifadesidir. Tek bir harfin taşıdığı anlamı pırlantanın ışıltısıyla buluşturan tasarım, günlük kullanım için ideal bir şıklık sunuyor. Özel bir ismi, anıyı veya duyguyu daima yanınızda taşımanın zarif bir yoludur.