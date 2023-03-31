Altın Baget Bileklik T618 Beyaz Altın, 14 Ayar, 5.56 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Altın baget bileklik, zarafetin ve inceliklerin ifadesidir. İnce detaylarıyla dikkat çeken bu bileklik, her tarza uyum sağlayarak şıklığınızı tamamlar. Elegan bir görünüm sunan altın baget bileklik, özel günlerde veya günlük kullanımda tercih edebileceğiniz bir aksesuardır. Şıklığı ve zarafeti bir arada sunan bu bileklik, her kadının gardırobunda olması gereken bir parçadır.