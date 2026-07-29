Altın Damla Taşlı Bileklik
Ürün Kodu : B329695
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%0
43.928 TL
43.928 TL
PEŞİN FİYATINA 14.643 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Damla Taşlı Bileklik T10601
14 Ayar, Beyaz Altın, 4.09 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Damla formunun estetik hatlarıyla tasarlanan bu altın bileklik, göz alıcı parıltısıyla hem günlük şıklığınızı hem de en özel anlarınızı taçlandırıyor.
Altın Damla Taşlı Bileklik
PEŞİN FİYATINA 14.643 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
43.928 TL
43.928 TL
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