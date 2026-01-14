Altın Baget Taşlı Kalp Yüzük T9491 Altın, 14 Ayar, 3,15 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Kalp formunun zarif sıcaklığı, baget taşların asil duruşuyla duygusal bir denge yakalıyor. Altının yumuşak ışıltısı, tasarımı romantik olduğu kadar soylu bir çizgiye taşıyor. Söze ihtiyaç bırakmayan bu yüzük, sevginin en ince haliyle taşınmış bir hatıra gibi.