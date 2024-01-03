0.59 Karat Pırlanta Trend Bileklik T4329 Beyaz Altın, 14 Ayar, 5.76 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.59 Karat

Renk : F-G

Berraklık :SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Dinamik bir form arayanlar için tasarlanan bu model, stil sahibi bilekler için ideal bir dokunuş sunar. Canlı ışıltısı, hareketli yapısıyla birleşerek enerjik bir duruş kazandırır. Rahatlığı ve göz alıcılığıyla modern çizgileri taşıyan zarif bir parçadır.