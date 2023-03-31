4.41 Karat Pırlanta Damla Safir Yüzük T3226 Beyaz Altın, 14 Ayar, 4.48 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.88 Karat

Renk : G

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Lab. Safir

Ağırlık : 3.53 Karat

Kesim : Damla



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Lizay'ın zarif ve minimal tasarımıyla uyumlu olan bu Pırlanta Damla Safir Yüzük, şıklığı ve zarafeti bir araya getiriyor. Bu muhteşem yüzük, herhangi bir görünümü tamamlayacak ve her daim dikkat çekecektir.