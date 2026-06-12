Altın Klipsli Desenli Erkek Bileklik
Ürün Kodu : B358042
%0
104.992 TL
104.992 TL
PEŞİN FİYATINA 34.997 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Klipsli Desenli Erkek Bileklik T10374
Altın, 14 Ayar, 9,25 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Desenli yüzeylerin kattığı hareket, klips detayının modern dokunuşuyla tamamlanıyor. Altın parçalar üzerindeki desenler tasarıma zengin bir görünüm kazandırırken, altının sıcak tonu estetik dengeyi koruyor. İnce detaylarıyla fark yaratan şık bir tamamlayıcı.
Altın Klipsli Desenli Erkek Bileklik
PEŞİN FİYATINA 34.997 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
104.992 TL
104.992 TL
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