Altın Desenli Erkek Alyans
Ürün Kodu : M327485
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%0
18.360 TL
18.360 TL
PEŞİN FİYATINA 6.120 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Tamtur ve alyans ürünlerimizin tamamı sizin için özel olarak üretildiğinden ölçü değişikliği yapılamaz ve iade edilemez.
Altın Desenli Erkek Alyans T10705
14 Ayar, Altın, 1.05 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Özgün motiflerle işlenen Altın Desenli Erkek Alyans, modern ve karizmatik bir duruş sunuyor. Evlilik anlarınıza değer katan bu özel modeli cazip fiyatlarla keşfedin.
Altın Desenli Erkek Alyans
PEŞİN FİYATINA 6.120 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
18.360 TL
18.360 TL
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