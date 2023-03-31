0.32 Karat Pırlanta Baget Küpe T341 Beyaz Altın, 8 Ayar, 2.53 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.20 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Baget



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.12 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Elegan Tasvir ile Pırlanta Baget Küpe, zarif ve şık bir görünüm sunan bir takıdır. Bu küpeler, pırlanta taşlarıyla süslenmiş baget kesimine sahiptir. Her bir detayı özenle işlenmiş olan bu tasarım, herhangi bir kıyafete mükemmel bir tamamlayıcıdır. Eşsiz bir parlaklık ve zarafet sunan bu küpeler, özel günlerde veya günlük kullanımda şıklığınızı tamamlamak için ideal bir seçenektir.