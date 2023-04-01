Altın Çocuk Bileklik T3528

Altın Çocuk Bileklik
Ürün Kodu : B256765
%0
39.372 TL
39.372 TL
PEŞİN FİYATINA 13.124 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Çocuk Bileklik T3528Altın, Beyaz ve Rose Altın, 14 Ayar, 3.82 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Altın çocuk bileklik, zarafetin ve göz alıcılığın birleştiği özel bir tasarıma sahiptir. İncelikle işlenmiş altın detaylarıyla dikkat çeken bu bileklik, çocukların şıklığını tamamlamak için mükemmel bir seçenektir. Hem günlük kullanıma uygun hem de özel günlerde şıklığıyla öne çıkan bu bileklik, çocukların tarzını yansıtan bir aksesuardır. Altın çocuk bileklik ile çocuğunuzun stilini tamamlayın ve ona unutulmaz bir hediye verin
Altın Çocuk Bileklik Sıkça Sorulan Sorular
1- Bileklik hangi altın ayarında üretilmektedir?
1- 14 ayar rose altın ile üretilmektedir. Ağırlığı yaklaşık 3.82 gram olan bileklik, özel üretim olduğundan ±%10 ağırlık toleransı bulunur.
2- Hangi bilek ölçülerine uygundur?
2- Standart bileklik boyu 13-15 cm aralığındaki bilekler için uygundur. Özel boy talebi için sipariş öncesinde müşteri hizmetlerimizle iletişime geçilmesi önerilir.
3- Günlük kullanıma uygun mudur?
3- Altın Çocuk Bileklik, hem günlük hem de özel günler için tasarlanmış şık ve dayanıklı bir bileklikdır. 14 ayar rose altın sayesinde uzun süre parlaklığını korur.
4- Bileklik bakımı nasıl yapılmalıdır?
4- 14 ayar sarı altın bileklikları temizlemek için yumuşak bir bez ve hafif sabunlu ılık su yeterlidir.
5- Hediye olarak uygun mudur?
5- Altın Çocuk Bileklik, özel hediye kutusunda teslim edilmektedir. Doğum günü, mezuniyet ve yıl dönümü gibi özel anlarda şık bir hediye seçeneğidir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
Altın Çocuk Bileklik
PEŞİN FİYATINA 13.124 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
39.372 TL
39.372 TL
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