Altın Çocuk Bileklik T3528 Altın, Beyaz ve Rose Altın, 14 Ayar, 3.82 gr



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Altın çocuk bileklik, zarafetin ve göz alıcılığın birleştiği özel bir tasarıma sahiptir. İncelikle işlenmiş altın detaylarıyla dikkat çeken bu bileklik, çocukların şıklığını tamamlamak için mükemmel bir seçenektir. Hem günlük kullanıma uygun hem de özel günlerde şıklığıyla öne çıkan bu bileklik, çocukların tarzını yansıtan bir aksesuardır. Altın çocuk bileklik ile çocuğunuzun stilini tamamlayın ve ona unutulmaz bir hediye verin