Altın Taşlı Üç Renkli Kadın Alyans
Ürün Kodu : M325704
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22.644 TL
22.644 TL
PEŞİN FİYATINA 7.548 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Tamtur ve alyans ürünlerimizin tamamı sizin için özel olarak üretildiğinden ölçü değişikliği yapılamaz ve iade edilemez.
Altın Taşlı Üç Renkli Kadın Alyans T10702
14 Ayar, Altın, Rose Altın, Beyaz Altın, 1.55 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Işıltılı taşların üç tonlu altın tasarımıyla mükemmel uyumu! Şık kadın alyans modelleri arasındaki bu özel parça, cazip fiyatlarıyla en özel gününüzü simgeliyor.
Altın Taşlı Üç Renkli Kadın Alyans
PEŞİN FİYATINA 7.548 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
22.644 TL
22.644 TL
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