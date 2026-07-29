Altın Taşlı Trend Bileklik
Ürün Kodu : B359475
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%0
45.152 TL
45.152 TL
PEŞİN FİYATINA 15.051 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Taşlı Trend Bileklik T10604
14 Ayar, Beyaz Altın, 4.20 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Günün modasını yansıtan modern çizgileri ışıltılı taşlarla buluşturan bu altın bileklik, tarzına yenilikçi ve iddialı bir dokunuş katmak isteyenler için ideal.
Altın Taşlı Trend Bileklik
PEŞİN FİYATINA 15.051 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
45.152 TL
45.152 TL
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