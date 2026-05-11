Altın Çiçek Kolye T10053 Altın, 14 Ayar, 1,37 gr



Zincir boyu: 42 cm Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Doğanın en zarif sembollerinden biri olan çiçek motifi, bu kolyede romantik bir yorum kazanıyor. İncelikle işlenen detayları sayesinde feminen ve zarif bir görünüm sunar. Her mevsim kullanılabilecek zamansız bir şıklığın temsilcisidir.