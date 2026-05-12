0.12 Karat Pırlanta Sarkan Gerdanlık
Ürün Kodu : DN65220
%0
51.984 TL
51.984 TL
PEŞİN FİYATINA 17.328 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
0.12 Karat Pırlanta Sarkan Gerdanlık T10164
Beyaz Altın, 14 Ayar, 3.20 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.12 Karat
Renk: F-G
Berraklık : SI
Kesim: Yuvarlak
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Hareketli yapısıyla ışığı her açıdan yansıtan bu özel gerdanlık, zarafeti dinamik detaylarla buluşturuyor. Boyun çevresinde oluşturduğu akıcı görünüm sayesinde son derece güçlü bir etki yaratıyor. Kendinizi özel hissetmek istediğiniz anlara eşlik edecek şık bir mücevherdir.
0.12 Karat Pırlanta Sarkan Gerdanlık Sıkça Sorulan Sorular
1- Kolye hangi altın kalitesinde üretilmektedir?
1- 14 ayar beyaz altın ile üretilmektedir. Ağırlığı yaklaşık 3,20 gram olan kolye, özel üretim olduğundan belirtilen gramda ±%10 farklılık olabilmektedir.
2- Kolye üzerindeki pırlanta taşının özellikleri nelerdir?
2- Toplam 0.12 karat ağırlığında pırlanta taşı kullanılmaktadır. F-G renk ve SI berraklık kalitesindedir.
3- Hangi kombinlerle kullanılabilir?
3- 0.12 Karat Pırlanta Sarkan Gerdanlık, günlük şıklıktan özel davetlere kadar pek çok kombinle uyum sağlar. Beyaz altın rengi hem sıcak hem soğuk ton kıyafetlerle mükemmel görünür.
4- Kolye bakımı nasıl yapılmalıdır?
4- 14 ayar beyaz altın kolyelerde parfüm ve kimyasallardan uzak tutmak, kullanım sonrası yumuşak bir bezle silmek ve ayrı bir mücevher kutusunda saklamak yeterlidir.
5- Hediye kutusunda mı teslim edilmektedir?
5- 0.12 Karat Pırlanta Sarkan Gerdanlık, özel tasarım hediye kutusuyla teslim edilmektedir. Doğum günü, yıl dönümü ve sevgililer günü gibi özel anlarda mükemmel bir hediye seçeneğidir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
0.12 Karat Pırlanta Sarkan Gerdanlık
PEŞİN FİYATINA 17.328 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
51.984 TL
51.984 TL
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