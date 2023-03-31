0.90 Karat Pırlanta Yakut Yüzük T3465 Beyaz Altın, 14 Ayar, 2.23 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.09 Karat

Renk : F-G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Lab. Yakut

Ağırlık : 0.60 Karat

Kesim : Oval



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Göz alıcı parıltı ile süslenmiş pırlanta yakut yüzük, zarafeti ve şıklığı bir araya getiriyor. Bu muhteşem yüzük, her anınıza değer katmak için tasarlandı. Sizi büyüleyecek olan bu pırlanta yakut yüzük, herkesin dikkatini çekecek. Şimdi siz de stilinizi tamamlayacak bu eşsiz yüzüğü keşfedin.