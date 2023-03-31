Altın Trend Küpe T1947 Beyaz Altın, 8 Ayar, 2.38 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Altın Trend Küpe, refined incelikli tasarım esintisi ile birleşiyor. Şıklığı ve zarafeti bir arada sunan bu tasarım, her stile uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Kaliteli altın malzeme kullanılarak üretilen bu küpeler, herhangi bir kıyafete sofistike bir dokunuş katmak için idealdir. Şimdi siz de bu zarif ve incelikli tasarıma sahip olabilirsiniz.