0.85 Karat Pırlanta Safir Yüzük T3190 Beyaz Altın, 14 Ayar, 2.42 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.12 Karat

Renk : F/G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Lab. Safir

Ağırlık : 0.73 Karat

Kesim : Damla



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Bu estetik sanat dokunuşların dengesi ile tasarlanmış, pırlantalı safir yüzük, zarafeti ve şıklığı bir araya getiriyor. Kendinizi özel hissetmek ve tarzınıza değer katmak için ideal bir seçim.