1.91 Karat Pırlanta Baget Taşlı Damla Yüzük
Ürün Kodu : DR159841
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%0
196.872 TL
196.872 TL
PEŞİN FİYATINA 65.624 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
1.91 Karat Pırlanta Baget Taşlı Damla Yüzük T10307
Beyaz Altın, 14 Ayar, 2.90 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.30 Karat
Renk: F
Berraklık : VS-SI
Kesim: Baget
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.82 Karat
Renk: F
Berraklık : VS-SI
Kesim: Damla
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.72 Karat
Renk: F
Berraklık : VS-SI
Kesim: Markiz
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.07 Karat
Renk: F
Berraklık : VS-SI
Kesim: Yuvarlak
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Işığı her hareketinizde zarifçe yansıtan bu damla küpe, baget kesim taşların modern ışıltısını göz alıcı bir formda buluşturuyor. Akıcı silueti yüz hatlarını zarifçe vurgularken, pırlantaların kusursuz dizilimi tasarıma ihtişamlı bir derinlik katıyor. Klasik damla formu, çağdaş detaylarla yeniden yorumlanarak etkileyici bir görünüm sunuyor.
1.91 Karat Pırlanta Baget Taşlı Damla Yüzük
PEŞİN FİYATINA 65.624 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
196.872 TL
196.872 TL
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