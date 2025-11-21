0.20 Karat Pırlanta Emerald Tektaş Yüzük T9340 Beyaz Altın, 14 Ayar, 1.84 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.20 Karat

Renk : G

Berraklık : SI

Kesim : Emerald



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Emerald kesimin nostaljik ve sofistike ruhu, bu minimalist tasarımda zarafetle buluşuyor. Pırlantanın yansıması, duru ve berrak bir şıklık arayanlar için ideal bir seçenek sunuyor. Günlük kombinlerinize lüks bir dokunuş katacak, sade ama derin bir parıltı.