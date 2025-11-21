0.20 Karat Pırlanta Emerald Tektaş Yüzük
Ürün Kodu : DREM126
%0
34.608 TL
34.608 TL
PEŞİN FİYATINA 11.536 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
0.20 Karat Pırlanta Emerald Tektaş Yüzük T9340
Beyaz Altın, 14 Ayar, 1.84 gr
Taş : Pırlanta
Ağırlık : 0.20 Karat
Renk : G
Berraklık : SI
Kesim : Emerald
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Emerald kesimin nostaljik ve sofistike ruhu, bu minimalist tasarımda zarafetle buluşuyor. Pırlantanın yansıması, duru ve berrak bir şıklık arayanlar için ideal bir seçenek sunuyor. Günlük kombinlerinize lüks bir dokunuş katacak, sade ama derin bir parıltı.
0.20 Karat Pırlanta Emerald Tektaş Yüzük Sıkça Sorulan Sorular
1- Yüzük hangi altın kalitesinde üretilmektedir?
1- 14 ayar beyaz altın ile üretilmektedir. Ağırlığı yaklaşık 1.84 gram olan yüzük, özel üretim olduğundan ±%10 ağırlık toleransı bulunmaktadır.
2- Beden ayarı yapılabilir mi?
2- Sipariş sırasında parmak ölçüsü belirtilmesi gerekmektedir. Standart dışı beden talepleri için sipariş öncesinde müşteri hizmetlerimizle iletişime geçilmesi önerilir.
3- Yüzükteki pırlanta taşının özellikleri nelerdir?
3- Toplam 0.2 karat pırlanta taşı kullanılmaktadır. Doğal taşlar, H renk ve SI berraklık kalitesindedir.
4- Nişan veya söz yüzüğü olarak kullanılabilir mi?
4- 0.20 Karat Pırlanta Emerald Tektaş Yüzük, nişan, söz ve yıl dönümü gibi özel anlarda güzel bir sembol olarak tercih edilebilir.
5- Basamaklı emerald (step-cut) kesim neden özellikle beyaz altın kasayla kombinlenmiş?
5- Emerald (step-cut) kesim büyük düzlemsel yüzeyler sunduğundan taşın iç dünyasını mercek altına alır; taşın berraklığı rakipsiz biçimde görünür. Beyaz altın kasayla minimalist geometrik bir dil oluşturur.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
0.20 Karat Pırlanta Emerald Tektaş Yüzük
PEŞİN FİYATINA 11.536 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
34.608 TL
34.608 TL
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