0.79 Karat Elmas Bileklik T870 Rose Altın, 8 Ayar, 9.11 gr

Taş : Elmas

Ağırlık : 0.10 Karat

Renk : W

Berraklık : VS

Kesim : Yuvarlak



Taş : Elmas

Ağırlık : 0.14 Karat

Renk : W

Berraklık : VS

Kesim : Yuvarlak



Taş : Elmas

Ağırlık : 0.55 Karat

Renk : W

Berraklık : VS

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Lizay tarafından benzersiz bir tasarım ile hazırlanan Elmas Bileklik, sizi şıklığın ve zarafetin doruklarına taşıyor. Bu özel tasarım bileklik, her anınıza değer katarken, kendinizi özel hissetmenizi sağlıyor. Kaliteli malzemeler ve ustalıkla işlenen detaylarla hazırlanan bu bileklik, zarif bir ifadeyle sizleri bekliyor.