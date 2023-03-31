0.79 Karat Elmas Bileklik
Ürün Kodu : DB03389
%0
116.688 TL
116.688 TL
PEŞİN FİYATINA 38.896 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
0.79 Karat Elmas Bileklik T870
Rose Altın, 8 Ayar, 9.11 gr
Taş : Elmas
Ağırlık : 0.10 Karat
Renk : W
Berraklık : VS
Kesim : Yuvarlak
Taş : Elmas
Ağırlık : 0.14 Karat
Renk : W
Berraklık : VS
Kesim : Yuvarlak
Taş : Elmas
Ağırlık : 0.55 Karat
Renk : W
Berraklık : VS
Kesim : Yuvarlak
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Lizay tarafından benzersiz bir tasarım ile hazırlanan Elmas Bileklik, sizi şıklığın ve zarafetin doruklarına taşıyor. Bu özel tasarım bileklik, her anınıza değer katarken, kendinizi özel hissetmenizi sağlıyor. Kaliteli malzemeler ve ustalıkla işlenen detaylarla hazırlanan bu bileklik, zarif bir ifadeyle sizleri bekliyor.
0.79 Karat Elmas Bileklik Sıkça Sorulan Sorular
1- Bileklik hangi altın ayarında üretilmektedir?
1- 8 ayar rose altın ile üretilmektedir. Ağırlığı yaklaşık 9.11 gram olan bileklik, özel üretim olduğundan ±%10 ağırlık toleransı bulunur.
2- Hangi bilek ölçülerine uygundur?
2- Standart bileklik boyu 17–19 cm aralığındaki bilekler için uygundur. Özel boy talebi için sipariş öncesinde müşteri hizmetlerimizle iletişime geçilmesi önerilir.
3- Elmas taşlarının kalitesi nedir?
3- Toplam 0.79 karat elmas taşı kullanılmaktadır. Üründe kullanılan elmaslar; kesim, renk, berraklık ve karat özellikleri açısından özenle seçilmiş olup yüksek parlaklık ve ışıltı sunar.
4- Günlük kullanıma uygun mudur?
4- 0.79 Karat Elmas Bileklik, hem günlük hem de özel günler için tasarlanmış şık ve dayanıklı bir bileklikdır. 8 ayar rose altın sayesinde uzun süre parlaklığını korur.
5- Bileklik bakımı nasıl yapılmalıdır?
5- 8 ayar rose altın bileklikları temizlemek için yumuşak bir bez ve hafif sabunlu ılık su yeterlidir. Denize girerken ve spor yaparken çıkarılması önerilir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
0.79 Karat Elmas Bileklik
PEŞİN FİYATINA 38.896 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
116.688 TL
116.688 TL
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