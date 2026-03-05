0.66 Karat Pırlanta Baget Taşlı Trend Küpe T9595 Beyaz Altın, 14 Ayar, 2.28 gr



Taş: Pırlanta

Ağırlık: 0,4 Karat

Renk: F

Berraklık : VS-SI

Kesim: Baget





Taş: Pırlanta

Ağırlık: 0,26 Karat

Renk: F

Berraklık : VS-SI

Kesim: Yuvarlak Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Baget pırlantaların oluşturduğu bu dairesel form, kulaklarınızda modern bir sanat eseri gibi ışıldıyor. Beyaz altının asaletini baget kesimlerin aynalı yansımalarıyla birleştiren bu küpe, stilinize sofistike bir imza atıyor. Minimalist bir duruşu görkemli bir parıltıyla birleştirmek isteyenler için ideal bir tercih.