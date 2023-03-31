Tektaş pırlantanın dışına çıkmak isteyen takıseverlerin sıklıkla tercih ettiği beştaş yüzük modelleri, dikkatleri üzerine toplayacak kadar şık ve cesurdur. Kombinlerde detayların şıklığını vurgulamaya destek olan modeller her parça kıyafete ışıltısıyla renk katar. Bu kapsamda yuvarlak kesim tekniği ile işlenen ve Lizay Pırlanta’nın deneyimli tasarımcılarının ellerinden geçen modeller sizi bekler. Dilerseniz fazla ilgi gören ve çok satan pırlanta beştaş yüzük modellerine göz atabilirsiniz. Hatta Lizay Pırlanta’nın en iyi modellerini inceleyebilir, karat-fiyat karşılaştırması yapabilir ve dilediğinizi tercih edebilirsiniz. Her mevsimde, farklı hava şartlarında dahi içinizdeki ışıltıyı ortaya çıkaran beştaş yüzükler, sizinle birlikte zarif şekilde parlar. Mücevher konusunda geniş ürün yelpazesine sahip olan Lizay Pırlanta, beştaş yüzük zevkinize de pek çok yönden hitap eder.

Pırlanta Beştaş Yüzük Nedir?

Beştaş pırlanta yüzük, 5 adet elmas pırlanta kullanılarak özenle tasarlanan bir yüzük modelidir. Zamansız tasarımı ile öne çıkan bu yüzük modeli, pek çok kadın için özel bir anlamlar taşır. Bu kapsamda en özel modellerini sizlerle buluşturan Lizay Pırlanta, göz kamaştıran pırlanta beştaş yüzük seçenekleri ile takı anlayışınıza yeni bir boyut kazandırır. Hatta en yeni pırlanta tektaş yüzük modelleri ile mücevher trendleri yakından takip etmenize olanak sağlar. Tasarımında kullanılan 5 adet pırlanta ile ilişkinin temel değerlerini ve hayatın farklı evrelerini simgeleyen beştaş yüzük, kendinizi özel hissetmeniz için de mükemmel bir tercih olabilir. Hem stilinizi tamamlayacak hem de kendinizi daha özel hissettirecek beştaş yüzük modelleri Lizay Pırlanta’da çeşitli alternatifleriyle sizin için sunulur.

Pırlanta Beştaş Yüzük Modelleri

Beş taş yüzük modelleri, tasarım detayında gizlenen incelikler ile birbirinden ayrılır. Modeller arasındaki farkı belirleyen başlıca detay ise karat ölçüsüdür. Bu yönde 0.5, 0.15, 0.20 ve 0.30 gibi farklı karat ölçülerine sahip modeller vardır. Pırlantanın karat ölçüsü arttıkça büyüklüğü de artar. Bu sebeple pırlantada boyuta önem veriyorsanız karat ölçüsü 0.20’den fazla olan modellere göz atabilirsiniz. Dikkatleri üzerine toplayan ışıltısı ile yüzük modelleri arasında öne çıkan beştaş, takı setiniz için ideal tercih olabilir. Hatta beştaş yüzük ile birlikte pırlanta kolye modellerine de göz atabilir ve özgün bir takı seti oluşturabilirsiniz. Mücevher koleksiyonunuzu hem kişiselleştireceğiniz hem de zenginleştireceğiniz takı seçenekleri, Lizay Pırlanta kalitesi ile beğeninize sunulur.

Doğru Pırlanta Beştaş Yüzük Seçimi Nasıl Olur?

Doğru pırlanta beştaş yüzük seçimi için dikkat edilmesi gereken kalite standartları vardır. Özellikle yüzük tasarımında kullanılan altın ve pırlantanın kalitesine dikkat etmekte fayda vardır. Çünkü yüzüğü lüks ve eşsiz kılan pırlantası ve altınıdır. En doğru tercih için tüm modeller taş kesiminden, altın ayarına kadar birçok detayıyla birlikte incelenebilir. Siz de, doğru seçim ile uzun yıllar kullanmaktan memnun olacağınız bir beştaş yüzüğe sahip olabilirsiniz. Hatta sizin için özel olan kişilere de etkileyici birr pırlanta beştaş yüzük alabilirsiniz. Lizay Pırlanta’nın farklı zevklere hitap eden pırlanta beştaş yüzük modelleri, çeşitli özellikleri ve detayları sizinde ilginizi çekebilir. Buna göre doğru pırlanta beştaş yüzük seçimi için şu detaylara dikkat edilebilir:

Öncelikle yüzükteki pırlantaların karat ölçümüne dikkat edilebilir. Bu yönde pırlantaların eşit boyutta ve ağırlıkta olması önemlidir. Böylelikle el yapınıza uygun olan ya da zevkinize hitap eden modele kolayca ulaşabilirsiniz.

Pırlanta beştaş yüzük seçiminde önemli olan detaylardan biri de berrak ve pürüzsüz bir yapıya sahip olmasıdır. Çünkü kaliteli bir pırlantada herhangi bir şekilde leke ve bulanıklık olmaz. Pırlanta ne kadar berrak olursa kalitesi de bir o kadar artar.

Beştaş yüzüklerde kullanılan pırlantalar bir çeşit maden olduğu için renk detayına ayrıca dikkat etmek gerekir. Örneğin bazı pırlantalar griye yakın bir renge sahip olabilir. Yüzükteki pırlantanın renginin açık olması, hatta şeffaf bir görüntü sunması ne kadar değerli olduğunu ortaya koyar.

Beştaş yüzüklerdeki pırlantanın işçiliği ve kesimi de dikkat edilmesi gereken önemli detaylar arasında yer alır. Bu kapsamda taşların orantılı ve geometrik olarak kesilmesi gerekir. Aynı zamanda titizlikle işlenmesi ve görüntüsünde en ufak bir hataya dahi yer vermemesi gerekir.

Pırlanta beştaş yüzük seçiminde asıl olarak 4c kuralı baz alınır. Yüzüğün kalitesi ve değeri 4c kuralı ile rahatlıkla öğrenilebilir. Bu önemli 4c kuralı ise kesim, karat, renk ve berraklıktır. Dilerseniz diğer maddelerden yola çıkarak tercih edeceğiniz yüzüğün bu kurallara ne kadar uygun olduğunu öğrenebilirsiniz.

Beştaş Yüzük Fiyatları

Beştaş yüzük fiyatları, öncelikli olarak karat ölçüsüne göre belirlenir. Yüzükteki pırlantaların karat ölçüsünün artması fiyatların da yükselmesine sebep olur. Bu bağlamda bütçenize göre bir model arıyorsanız Lizay Pırlanta’nın artan ve azalan fiyat seçeneklerini değerlendirebilirsiniz. Örneğin azalan fiyat seçeneğini tercih ederek modelelri yüksek fiyattan düşüğe doğru sıralayabilirsiniz. Müşterileri için özel modeller tasarlayan ve geniş fiyat aralıkları ile farklı bütçelere hitap eden Lizay Pırlanta, takı koleksiyonunuzu kalitesiyle bir üst seviyeye taşıyabilir. Siz de, pırlanta takı stilinizi ve benliğinizi en iyi şekilde yansıtan beştaş yüzüğü seçerek Lizay Pırlanta’nın ideal fiyatları ile kolayca sipariş edebilirsiniz