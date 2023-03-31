Altın Baget Çiçek Kolye T45 Altın, 14 Ayar, 2.02 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Altın Baget Çiçek Kolye, şıklığın anahtarını taşıyan zarif bir takıdır. Bu kolye, baget kesimli taşlarla süslenmiş çiçek motifine sahiptir. Hem günlük hayatta hem de özel davetlerde şıklığınızı tamamlayacak bir aksesuardır. Altın Baget Çiçek Kolye ile her zaman tarzınızı ön plana çıkarabilirsiniz.