Altın Güneş Kolye T10473 Altın, 14 Ayar, 0.80 gr



Zincir boyu: 42cm Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Güneş motifi, bu minimal altın kolyede sıcaklık ve pozitif enerjiyi zarif bir tasarımla buluşturuyor. İnce hatları sayesinde sade kombinlere ışık katan şık bir detay olarak öne çıkıyor. Tek başına modern bir görünüm sunarken katmanlı kullanımlarda da etkisini koruyor. Işığınızı yansıtan en zarif dokunuş.