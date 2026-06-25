Altın Güneş Kolye
Ürün Kodu : N178731
%0
7.888 TL
7.888 TL
PEŞİN FİYATINA 2.629 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Güneş Kolye T10473
Altın, 14 Ayar, 0.80 gr
Zincir boyu: 42cm
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Güneş motifi, bu minimal altın kolyede sıcaklık ve pozitif enerjiyi zarif bir tasarımla buluşturuyor. İnce hatları sayesinde sade kombinlere ışık katan şık bir detay olarak öne çıkıyor. Tek başına modern bir görünüm sunarken katmanlı kullanımlarda da etkisini koruyor. Işığınızı yansıtan en zarif dokunuş.
Altın Güneş Kolye
PEŞİN FİYATINA 2.629 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
7.888 TL
7.888 TL
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