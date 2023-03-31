0.51 Karat Pırlanta Baget Yüzük T3368 Beyaz Altın, 14 Ayar, 6.06 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.45 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Baget



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.03 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Baget



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.03 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir. Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Göz kamaştıran detaylara sahip olan Pırlanta Baget Yüzük, şıklığı ve zarafeti bir araya getiriyor. Bu benzersiz tasarım, herkesin dikkatini çekecek ve parmaklarınızda büyüleyici bir etki yaratacak. Kendinizi özel hissetmek ve tarzınızı tamamlamak için ideal bir seçim olan bu yüzük, her anınıza değer katacak. Şimdi siz de bu göz alıcı detaylara sahip olan pırlanta yüzüğü keşfedin ve tarzınıza yeni bir soluk katın.