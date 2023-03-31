Altın Baget Oval Kolye T28 Beyaz Altın, 8 Ayar, 1.60 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Altın baget kolye, zarif ve rafine bir ifadeyle tasarlanmıştır. Şıklığı ve inceliğiyle dikkat çeken bu kolye, her türlü kıyafetinizle mükemmel bir uyum sağlar. Kaliteli altın malzemesi ve özenli işçilikle üretilen bu kolye, sizlere yıllarca kullanabileceğiniz bir şıklık sunar. Kendinizi özel hissetmek ve tarzınıza zarif bir dokunuş katmak için Altın Baget Kolye'yi tercih edebilirsiniz.