Altın Baget Oval Kolye T28

Altın Baget Oval Kolye
Ürün Kodu : N089144
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10.336 TL
10.336 TL
PEŞİN FİYATINA 3.445 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Baget Oval Kolye T28Beyaz Altın, 8 Ayar, 1.60 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Altın baget kolye, zarif ve rafine bir ifadeyle tasarlanmıştır. Şıklığı ve inceliğiyle dikkat çeken bu kolye, her türlü kıyafetinizle mükemmel bir uyum sağlar. Kaliteli altın malzemesi ve özenli işçilikle üretilen bu kolye, sizlere yıllarca kullanabileceğiniz bir şıklık sunar. Kendinizi özel hissetmek ve tarzınıza zarif bir dokunuş katmak için Altın Baget Kolye'yi tercih edebilirsiniz.
Altın Baget Oval Kolye Sıkça Sorulan Sorular
1- Kolye hangi altın kalitesinde üretilmektedir?
1- 8 ayar beyaz altın ile üretilmektedir. Ağırlığı yaklaşık 1.60 gram olan kolye, özel üretim olduğundan belirtilen gramda ±%10 farklılık olabilmektedir.
2- Hangi kombinlerle kullanılabilir?
2- Altın Baget Oval Kolye, günlük şıklıktan özel davetlere kadar pek çok kombinle uyum sağlar. Beyaz altın rengi hem sıcak hem soğuk ton kıyafetlerle mükemmel görünür.
3- Kolye bakımı nasıl yapılmalıdır?
3- 8 ayar beyaz altın kolyelerde parfüm ve kimyasallardan uzak tutmak, kullanım sonrası yumuşak bir bezle silmek ve ayrı bir mücevher kutusunda saklamak yeterlidir.
4- Hediye kutusunda mı teslim edilmektedir?
4- Altın Baget Oval Kolye, özel tasarım hediye kutusuyla teslim edilmektedir. Doğum günü, yıl dönümü ve sevgililer günü gibi özel anlarda mükemmel bir hediye seçeneğidir.
5- 8 ayar altın 14 ayara kıyasla ne gibi farklı özellikler sunuyor?
5- 8 ayar yüzde 33 saf altın içerir ve piyasadaki en sert kuyumcu alaşımıdır. Baget gibi geometrik keskin hatlı tasarımlarda şeklini bozulmadan yıllarca korur. Maliyet avantajı sunar; ton olarak 14 ayara göre biraz daha mat görünse de dayanıklılık açısından en güçlü seçenektir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
Altın Baget Oval Kolye
PEŞİN FİYATINA 3.445 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
10.336 TL
10.336 TL
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