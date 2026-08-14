Altın Taşlı Başak Gerdanlık
Ürün Kodu : N154818
%0
272.000 TL
272.000 TL
PEŞİN FİYATINA 90.667 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Taşlı Başak Gerdanlık T10850
14 Ayar, Altın, 25.02 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Bereketi simgeleyen başak motifleri, taşların büyüleyici ışıltısıyla boynunuzda açıyor. Altın Taşlı Başak Gerdanlık, teninizde sanatsal ve ışıltılı bir doğa şiiri.
Altın Taşlı Başak Gerdanlık
PEŞİN FİYATINA 90.667 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
272.000 TL
272.000 TL
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