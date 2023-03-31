Altın Baget Bileklik T591 Beyaz Altın, 14 Ayar, 4.35 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Altın baget bileklik, zarif ve sade estetik ifadesini mükemmel bir şekilde yansıtan bir aksesuardır. Bu bileklik, zarafeti ve sadeliği bir araya getirerek estetik bir denge oluşturur. Şıklığı ve zarifliği ile her tarza uyum sağlayan bu bileklik, herhangi bir kıyafeti tamamlayarak şıklık katmaktadır. Siz de estetik ifadesi dengeli ve zarif bir bileklik arayışındaysanız, altın baget bileklik tam size göre!