0.21 Karat Pırlanta Anahtar Trend Kolye T10276 Beyaz Altın, 8 Ayar, 2.17 gr



Taş: Pırlanta

Ağırlık: 0.21 Karat

Renk: H-I

Berraklık : SI

Kesim: Yuvarlak

Zincir boyu: 42 cm Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Yeni başlangıçların ve saklı hayallerin sembolü olan anahtar figürü, bu kolyeye anlam dolu bir karakter kazandırıyor. Pırlantanın büyüleyici ışıltısıyla zenginleşen tasarım, modern ve genç bir görünüm sunuyor. Hem şık hem de hikâyesi olan mücevherlerden hoşlananlar için eşsiz bir seçim.