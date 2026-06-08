0.21 Karat Pırlanta Anahtar Trend Kolye
Ürün Kodu : DN00534
%0
39.480 TL
39.480 TL
PEŞİN FİYATINA 13.160 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
0.21 Karat Pırlanta Anahtar Trend Kolye T10276
Beyaz Altın, 8 Ayar, 2.17 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.21 Karat
Renk: H-I
Berraklık : SI
Kesim: Yuvarlak
Zincir boyu: 42 cm
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Yeni başlangıçların ve saklı hayallerin sembolü olan anahtar figürü, bu kolyeye anlam dolu bir karakter kazandırıyor. Pırlantanın büyüleyici ışıltısıyla zenginleşen tasarım, modern ve genç bir görünüm sunuyor. Hem şık hem de hikâyesi olan mücevherlerden hoşlananlar için eşsiz bir seçim.
0.21 Karat Pırlanta Anahtar Trend Kolye
PEŞİN FİYATINA 13.160 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
39.480 TL
39.480 TL
Tamamlayıcı Ürünler
Ürün Kodu : DR155401
0.20 Karat Pırlanta Kalp Yüzük
%0
45.936 TL
45.936 TL
Ürün Kodu : DE29922
0.32 Karat Pırlanta Kalp Küpe
%0
40.920 TL
40.920 TL
Ürün Kodu : DB07180
1.00 Karat Pırlanta Su Yolu Bileklik
%0
109.104 TL
109.104 TL
Ürün Kodu : JB0001
Lizay Mücevher Kutusu
%0
3.490 TL
3.490 TL